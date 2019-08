Berlin (dpa/bb) - Die vor einem Jahr beschlagnahmten 77 Immobilien, die Clan-Mitgliedern gehören sollen, wurden zum Teil sehr billig bei Zwangsversteigerungen gekauft. So wurden auf diesem Weg allein 17 Eigentumswohnungen für insgesamt 348 250 Euro erworben. Der Durchschnittspreis pro Wohnung liegt so bei nur knapp 20 500 Euro. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Außerdem wurden in Zwangsversteigerungen zwei Häuser in Berlin und ein Haus in Mahlow südlich von Berlin zu insgesamt 1 975 000 Euro gekauft.