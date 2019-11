Berlin (dpa/lno) - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen einen mutmaßlichen Serien-Autoanzünder Anklage wegen Brandstiftung erhoben. In Berlin und Hamburg soll er bei neun Taten insgesamt 15 Kraftfahrzeuge angezündet haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. In einem Fall sollen auch Bewohner eines Hauses durch Rauchgase gefährdet gewesen und eine Hausfassade schwer beschädigt worden sein. Der 30-Jährige war im August auf frischer Tat von der Polizei in Hamburg ertappt und festgenommen worden. Der Mann war laut Berliner Polizei bereits zuvor wegen ähnlicher Delikte verurteilt worden.