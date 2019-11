Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei ist auf der Suche nach zwei versilberten Kreuzen - gestohlen aus dem Auto des zur Tatzeit noch amtierenden Bischofs Markus Dröge. Kurz vor dem Bischofswechsel in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) war dessen Wagen am Freitagabend in Kreuzberg geparkt. Dort sollen Unbekannte die Silberkreuze gestohlen haben, wie eine Sprecherin der Landeskirche und eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärten. Zuvor hatte die "Bild" über den Diebstahl berichtet. Am Samstag wurde Christian Stäblein als neuer Bischof der Landeskirche ins Amt eingeführt.