Berlin (dpa/bb) - Ein Streit zweier arabischstämmiger Großfamilien mit bis zu 100 Schaulustigen hat in Berlin-Neukölln einen Polizeieinsatz ausgelöst und den Verkehr zeitweise lahmgelegt. Dabei soll ein 46-Jähriger mit einem Schnitt oberflächlich am Arm verletzt worden sein, ein 40-Jähriger kam mit einer Stichverletzung im Rücken ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem hätten die Beamten mehrere Platzverweise an Schaulustige ausgesprochen.