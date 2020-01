Berlin (dpa/bb) - Den Kampf gegen Rauschgift will die Berliner Polizei im neuen Jahr noch deutlicher forcieren. Vor allem Kokain gelange in "großen Mengen" in die Stadt, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der Deutschen Presse-Agentur. "Der gesamte Bereich Drogen ist daher ein Thema, dem wir uns künftig noch nachdrücklicher widmen müssen. Dabei geht es auch verstärkt um die Frage, welche Strukturen dahinterstehen, wie sieht die Händlerkette aus."

Slowik nahm besonders auch den "auffälligen Handel in U-Bahnen und auf Bahnhöfen" sowie im Görlitzer Park in den Blick. "Für uns ist der Görlitzer Park noch mehr zum Schwerpunkt geworden", sagte sie. "Die Szene ist durch einen zunehmenden Drogen- und Alkoholkonsum insgesamt aggressiver und unbeherrschter geworden." Das sei besonders für die Anwohner ein zusätzliches Problem. Ziel der Polizei und der anderen Beteiligten sei es nun, im Park ein Umfeld zu schaffen, "ohne dass Menschen ständig beleidigt und bedroht werden und extrem aggressiven Verkäuferverhalten ausgesetzt sind".