Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben die Fassade und den Eingangsbereich eines Bankgebäudes in Friedrichshain beschmiert. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes rief die Beamten in der Nacht zu Donnerstag zu dem Gebäude in die Mollstraße, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt wurde eine Fläche von zehn mal 5 Metern beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt.