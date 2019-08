Auto in Hellersdorf in Brand gesetzt

Berlin (dpa/bb) - Erneut ist ein Auto in Berlin angezündet worden. Ein Anwohner rief am Sonntagabend die Feuerwehr, gleichzeitig wurden Polizisten auf die Flammen am Heck eines Wagens auf einem Parkplatz aufmerksam. Wie die Polizei am Montag mitteilte, griffen die Beamten zum Feuerlöscher und bekämpften den Brand an der Eisenacher Straße in Hellersdorf. Das Auto wurde trotzdem beschädigt. Nun ermittelt ein Brandkommissariat. Hinweise auf ein politisches Motiv gebe es nicht.