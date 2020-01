Berlin (dpa) - Bei der Explosion eines Sprengkörpers ist in Berlin-Lichtenberg ein Auto beschädigt worden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittle wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der Wagen war geparkt. Anwohner hörten am Samstag gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall und entdeckten kurz danach den stark an der Front beschädigten Wagen, wie es hieß.