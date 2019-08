Berlin (dpa/bb) - Nachdem ein Mann in Berlin-Britz niedergestochen wurde, ist am Donnerstagabend ein 29 Jahre alter Verdächtiger festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, steht der Mann im Verdacht, einen 36-Jährigen mit mehreren Stichen verletzt zu haben. Da aber nicht von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen werde, wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauerten indes an.