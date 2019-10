Berlin (dpa/bb) - Ein Bürgerbüro der AfD ist in Berlin-Lichterfelde mit Farbe beschmiert worden. Eine Streife bemerkte am Samstagmorgen großflächige Schriftzüge und Farbflecken an der Fassade, den Rollläden und dem Briefkasten des Büros, wie ein Polizeisprecher sagte. Unter anderem war das Wort "Nazis" an dem Gebäude am Jungfernstieg erkennbar, hieß es weiter. An der Adresse befindet sich das Büro der Berliner AfD-Abgeordneten Andreas Wild und Hans-Joachim Berg. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wessen Büro attackiert wurde. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.