Berlin (dpa/bb) - Nach der Attacke auf einen 62-Jährigen am Bahnhof Friedrichstraße sucht die Bundespolizei Zeugen. Der Mann war am frühen Samstag niedergeschlagen worden, die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Zuvor hatte sich der Mann in der S-Bahn mit drei bis vier Männern unterhalten, die ihn nach seinem Ausstieg verfolgten. Sie traten auch mehrfach gegen seinen Kopf, bevor sie flohen. Das Opfer wurde mit einer schweren Platzwunde ins Krankenhaus gebracht.

