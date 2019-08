Berlin (dpa/bb) - Der Zoll hat in einem Shisha-Shop in Berlin-Neukölln rund 280 Kilogramm unversteuerten Tabak gefunden. Zöllner einer mobilen Kontrolleinheit überprüften das Geschäft am Montagabend im Rahmen der Steueraufsicht, teilte das Hauptzollamt Berlin am Dienstag mit. Demnach wurden insgesamt 279 Kilo Wasserpfeifentabak verschiedener Sorten aus einem Kleintransporter, der zu dem Laden gehört, beschlagnahmt. Die hinterzogene Tabaksteuer belaufe sich auf rund 2200 Euro, hieß es. Gegen einen 26-Jährigen und die 27-jährige Geschäftsführerin wird nun wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei ermittelt.