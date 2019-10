Bergisch Gladbach (dpa) - Im Fall des mutmaßlichen Kindesmissbrauchs in Bergisch Gladbach ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das erklärte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde am Donnerstagmorgen. Nach seiner Festnahme am Dienstag vergangener Woche sei gegen den Mann noch am selben Tag Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs erlassen worden.

Der Festgenommene wird verdächtigt, in seinen Wohnräumen Kinder missbraucht, die Taten gefilmt und weiterverbreitet zu haben. Zuvor hatten der "Kölner Stadt-Anzeiger" und die "Kölnische Rundschau" berichtet.

Bei einer Hausdurchsuchung hatten die Ermittler nach eigenen Angaben mehrere Terabyte Material gefunden. "Das ist eine riesen Datenmenge - Tausende Bilder und Videos", sagte der Polizeisprecher am Donnerstag. Nähere Angaben zur Identität des Mannes und zur Anzahl der möglichen Opfer machte die Polizei zunächst nicht.

Der Verdächtige sei offensichtlich in einem Netzwerk tätig gewesen. Im Zusammenhang mit dem Fall gab es laut Polizei zwei weitere Festnahmen am Niederrhein und im Raum Wiesbaden. Nach Angaben der Polizei in der hessischen Landeshauptstadt sitzt ein 38-Jähriger nach seiner Festnahme am vergangenen Freitag in Niedernhausen in Untersuchungshaft.