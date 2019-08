Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein Hotelgast hat eine Forelle aus einem privaten Teich geklaut und den Fisch im Badezimmer seiner Unterkunft ausgenommen. Aus dem Gewässer in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz verschwinden immer wieder Forellen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 56-jährige Besitzer sicherte seinen Teich deswegen mit einem Gitter, mehrsprachigen Hinweisschildern und einer Wildkamera. Letzte filmte, wie der 33-Jährige am Sonntag das Gitter entfernte und eine Forelle klaute. Als die Polizei den Dieb im Hotel zur Rede stellte, fand sie den ausgenommenen Fisch auf einem Teller im Badezimmer.