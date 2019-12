Berching (dpa/lby) - In der Oberpfalz hat ein Mann an Heiligabend seine frühere Lebensgefährtin gewürgt und geschlagen und ist geflüchtet, als Nachbarn eingriffen. Die Nachbarn hätten die Hilferufe der Frau gehört, die sich bei der Attacke gerade in ihrem Garten in Berching (Landkreis Neumarkt) aufgehalten habe, teilte die Polizei mit. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Deutschen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach einer Fahndung, bei der unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz kam, nahmen Spezialeinsatzkräfte der Polizei den 37-Jährigen am Nachmittag in Berching fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann. Am Mittwoch soll ein Ermittlungsrichter den Angaben zufolge entscheiden, ob Haftbefehl erlassen wird.