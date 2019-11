Bensheim (dpa/lhe) - Im Badesee in Bensheim sucht die Polizei seit Montag nach einer bei einem Einbruch gestohlenen Kasse. Tatverdächtig sei ein 17-Jähriger aus dem Odenwaldkreis, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit. Dieser soll mehrfach in Gebäude eingebrochen sein, zum vermutlich letzten Mal Anfang Oktober in einen Imbiss in Bensheim. Dort soll er die Registrierkasse gestohlen und im Badesee versenkt haben. Die Ermittler hoffen, in dem See noch weitere Beweismittel wie die Tatwerkzeuge zu finden. Der Jugendliche war Ende Oktober in der Darmstädter Innenstadt festgenommen worden, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.