Bautzen (dpa/sa) - Zwei Männer haben sich in Bautzen Zugang zur Wohnung eines 32-Jährigen verschafft, diesen angegriffen und schwer verletzt. Die Täter nahmen anschließend den Geldbeutel des Opfers mit, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Einer der Täter hatte nach der Tat am Donnerstag noch eine Toilette am Fleischmarkt beschädigt. Bei seiner Verhaftung ergab ein Atemalkoholtest 1,88 Promille. Der 33-Jährige bleibt in Untersuchungshaft. Der zweite Täter ist noch auf freiem Fuß, es handelt sich aber vermutlich um einen 27-Jährigen aus Bautzen. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Das Opfer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.