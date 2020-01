Bamberg (dpa) - Eine Vierjährige und ihre Großmutter sind in Bamberg beim Ladendiebstahl erwischt worden. "Das Mädchen trug eine Handtasche, die voll mit Kleidung war", teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Ein Detektiv stoppte die beiden, als sie das Geschäft "fluchtartig" in unterschiedliche Richtungen verließen. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Freitag nun gegen die 47 Jahre alte Großmutter des Mädchens. Die Beute hatte den Angaben zufolge einen Wert von rund 100 Euro.