Prozess wegen versuchten Totschlags in Bamberg

Bamberg (dpa/lby) - Wegen versuchten Totschlags wird ab heute gegen zwei Männer vor dem Landgericht Bamberg verhandelt. Den beiden wird vorgeworfen, bei einer Feier in einer Bamberger Wohnung einen anderen Mann zunächst mehrfach mit Fäusten ins Gesicht geschlagen zu haben. Anschließend brachten sie ihn laut Anklage auf der Straße zu Boden und verletzten ihn mit Tritten gegen Kopf und Gesicht lebensgefährlich. Seit der mutmaßlichen Tat im Januar 2019 sitzen die inzwischen 24 und 25 Jahre alten Angeklagten in Untersuchungshaft. In dem Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil wird Ende September erwartet.