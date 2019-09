Bamberg/Würzburg (dpa/lby) - Im Würzburger Kinderporno-Fall hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Ein 37-jähriger Logopäde soll in Kindergärten und anderen Einrichtungen innerhalb von sieben Jahren sieben Buben im Alter von unter sechs Jahren sexuell missbraucht und anschließend Bilder und Videos im sogenannten Darknet verbreitet haben. Das gab die Zentralstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft in Bamberg am Montag zusammen mit Justizminister Georg Eisenreich (CSU) bekannt. Viele der Kinder hätten Behinderungen beziehungsweise Entwicklungsstörungen gehabt. Die Ermittlungen lieferten nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch Hinweise auf weitere Kinderporno-Fälle in anderen Regionen und Ländern.