Bamberg (dpa/lby) - Weil ein Mann seinen 80 Jahre alten Vater mit dem Tod bedrohte, ist in Bamberg ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz gewesen. Zudem wurden wegen verdächtiger Gegenstände, die der psychisch kranke 45-Jährige bei sich trug, mehrere umliegende Häuser evakuiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Vater hatte am Vorabend die Polizei verständigt, da ihn sein Sohn in der gemeinsamen Wohnung bedrohe und sich aggressiv verhalte.