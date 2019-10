Bamberg (dpa/lby) Erst eingebrochen, dann eine wilde Party gefeiert und hinterher entschuldigt: Die Polizei in Oberfranken fahndet nach unbekannten Tätern, die in einer Bamberger Kleingartenanlage ihr Unwesen trieben, wie die Beamten am Montag mitteilten. "Tschuldigung für die Unordnung und Danke für die Getränke und Nüsse", schrieben die Einbrecher auf einen Zettel - und legten einen 50-Euro-Schein bei. Laut Polizeibericht demolierten sie die Einrichtung der Gartenlaube, machten ein Feuer in dem Garten und tranken das Bier der Besitzerin. Der Sachschaden kann durch das hinterlegte Bargeld nicht wieder gut gemacht werden - er liegt bei etwa 100 Euro.