Bad Segeberg (dpa/lno) - Panzerknacker sind in ein Möbelhaus in Bad Segeberg eingedrungen und haben dort einen Tresor aufgeflext. Mit einem Bargeldbetrag in unbekannter Höhe seien die Täter entkommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als Tatzeitpunkt vermuten die Ermittler den Zeitraum von Sonntag, 0.01 Uhr, bis Montagmorgen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg übernahm die Ermittlungen und sucht jetzt nach Zeugen.