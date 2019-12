Bad Sachsa (dpa/lni) - Ein Feuerwehrmann aus dem Südharz kommt als mutmaßlicher Serienbrandstifter in Untersuchungshaft. Gegen den 22-Jährigen sei am Donnerstag Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen worden, sagte eine Polizeisprecherin in Göttingen. Der 22-Jährige stehe im Verdacht, im Raum Bad Sachsa 22 Brände gelegt zu haben. Der Mann habe zu den Vorwürfen bisher geschwiegen.

Seit August dieses Jahres waren im Bad Sachsaer Ortsteil Neuhof unter anderem Schutz- und Grillhütten, Holzunterstände und Strohballen in Flammen aufgegangen. Menschen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

Der mutmaßliche Serienbrandstifter, der Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr ist, war am frühen Mittwochmorgen gefasst worden. Kurz zuvor war ein am Ortsrand von Neuhof gelegener Pferde-Unterstand in Flammen aufgegangen. Eine im Zusammenhang mit der Brandserie eingesetzte Streife der Polizei konnte den Mann noch in der Nähe des Tatortes festnehmen.