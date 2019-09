Bad Nauheim (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben in Bad Nauheim einen Geldautomaten gesprengt und eine unbekannte Summe an Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, leiteten die Täter in der Nacht zum Freitag ein unbekanntes Gasgemisch in den Geldautomaten ein und entzündeten dieses. Durch die Explosion entstand an dem Automaten und dem Innenraum der Bankfiliale ein Schaden in unbekannter Höhe.

Die Täter konnten mit dem Bargeld fliehen. Ein Zeuge beobachtete, wie die Unbekannten in einem dunklen Audi mit erhöhter Geschwindigkeit von dem Tatort flohen. Ob der Geldautomat eine Farbpatrone enthielt und das Geld dadurch unbrauchbar ist, konnte die Polizei nicht sagen.