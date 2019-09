Bad Kreuznach (dpa) - Die Staatsanwaltschaft hat in dem Prozess um eine Messerattacke auf eine Schwangere eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert - wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung sowie Schwangerschaftsabbruch, wie Oberstaatsanwältin Nicole Frohn am Dienstag vor dem Landgericht Bad Kreuznach erklärte. Sie und die Verteidigung hatten unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre Schlussvorträge gehalten. Verteidiger Olaf Langhanki sprach sich für eine zeitlich befristete Haftstrafe aus. Die Länge habe er ins Ermessen des Gerichts gestellt, sagte Langhanki. Ein Urteil sollte noch am Nachmittag fallen.

Angeklagt ist ein 25-Jähriger aus Afghanistan, der zum Tatzeit im Januar dieses Jahres im südhessischen Biblis wohnte und der Vater des noch ungeborenen Kindes war. Er soll die ebenfalls 25 Jahre alte und aus Polen stammende Schwangere in einem Krankenhauszimmer in Bad Kreuznach mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Ihr Leben konnte mit einer Notoperation gerettet werden, das Kind der beiden starb in der Nacht danach. Der Angeklagte hat sich während des gesamten Verfahrens nicht zur Sache eingelassen.