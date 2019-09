Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein Ladendieb hat in der Innenstadt von Bad Kreuznach einen Fußgänger mit einem Messer bedroht. Der Passant packte den Unbekannten an der Schulter, um ihn aufzuhalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin habe er das Messer gezückt und ihn bedroht. Verletzt wurde niemand. Der Langfinger hatte zuvor am Dienstagabend ein neues Paar Schuhe aus einem Bekleidungsgeschäft gestohlen und direkt angezogen. Nach der Tat konnte der Ladendieb unerkannt flüchten.