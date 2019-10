Verletzte bei Streit in Bad Homburg: Festnahmen

Bad Homburg (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung in Bad Homburg im Hochtaunuskreis sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach am späten Freitagabend in der Innenstadt ein Streit zwischen zwei Gruppen aus, der dann eskalierte. Zwei 19 und 38 Jahre alte Männer kamen ins Krankenhaus. Die Polizei nahm mehrere Tatverdächtige fest. Mehr Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.