Bad Arolsen (dpa/lhe) - Zwei mutmaßliche Drogenhändler aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg sind verhaftet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die 25 und 27 Jahre alten Männer in der vergangenen Woche nach umfangreichen Ermittlungen in Bad Arolsen festgenommen. Die Polizei durchsuchte demnach die Wohnungen der Tatverdächtigen und stellte mehrere Kilogramm Amphetamin und Cannabisprodukte sicher. Zudem seien die Beamten bei dem Einsatz auf Waffen und Munition gestoßen. Um welche genau es sich handelte, wollte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Am Mittwoch der vergangenen Woche kamen die Männer dann vor einen Haftrichter des Amtsgerichts Kassel. Dieser erließ Haftbefehle wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Der 27-Jährige kam mit Auflagen davon, der 25-Jährige sitzt in U-Haft.