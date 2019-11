Backnang (dpa/lsw) - Das hätte noch schlimmer enden können: Eine Frau ist in Backnang (Rems-Murr-Kreis) mit ihrem Auto in einen offenen Gully gefahren. Die Polizei vermutet, dass jemand den Deckel zuvor entfernt hat. Nach Angaben der Ermittler vom Donnerstag wurde ein Hinterrad des Wagens bei dem Unfall so stark beschädigt, dass die 21-Jährige am Mittwochabend nicht mehr weiterfahren konnte. Die Polizei hofft auf Hinweise auf den Täter.