Aurich (dpa/lni) - Mit einem Schlag auf den Hinterkopf soll ein 18-Jähriger einen Mann im ostfriesischen Aurich schwer verletzt haben. Das Opfer war bei dem Angriff am Samstag zu Boden gegangen und liegt seitdem im Krankenhaus. Nach Aufrufen in sozialen Netzwerken hatte die Polizei den 18-Jährigen ermittelt. Er stehe in Verdacht, auch weitere Unbeteiligte im Stadtgebiet attackiert zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Aurich am Freitag mit. Der Mann kam nach Erlass eines Haftbefehls in Untersuchungshaft.