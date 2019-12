Augsburg (dpa) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Passanten am Freitagabend in Augsburg war die erste Polizeistreife eine Minute nach dem Notruf am Tatort. Die Beamten hätten versucht, den 49 Jahre alten Mann zu reanimieren, "leider erfolglos", sagte der Augsburger Polizeipräsident Michael Seewald am Montag in Augsburg. Danach habe man sofort die Fahndung nach den Verdächtigen in die Wege geleitet.

Der 49 Jahre alte Mitarbeiter der Augsburger Berufsfeuerwehr war am Freitagabend mit seiner Frau und einem befreundeten Paar auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und anschließend in einem Restaurant. Auf dem Heimweg kam es zum Streit mit einer Gruppe Jugendlicher beziehungsweise junger Männer. Der 49-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung getötet, sein 50 Jahre alter Begleiter wurde verletzt. Die Frauen blieben körperlich unverletzt. Mittlerweile wurden sieben Verdächtige festgenommen.