Augsburg (dpa/lby) - Gleich mehrere Kilo Drogen hat die Polizei bei einer Festnahme eines Sexualstraftäters in Augsburg gefunden. In seiner Wohnung lagerte der 34-Jährige fünf Kilo Amphetamin, fast ein Kilo Ecstasy, 800 Gramm Marihuana sowie LSD und weitere synthetische Drogen, wie es im Polizeibericht vom Mittwoch heißt. Die Beamten fanden außerdem zwei Schreckschusswaffen, für die der Mann einen Waffenschein gebraucht hätte. Der 34-Jährige kam zunächst in Untersuchungshaft.