Au am Rhein (dpa/lsw) - Vermisste Katzen beschäftigen die Polizei in Au am Rhein (Kreis Rastatt). Wie die Beamten am Freitag mitteilten, sind dort mindestens fünf Tiere seit mehreren Tagen oder Wochen verschwunden. Besorgte Besitzer hätten sich hilfesuchend an die Polizei gewandt - Beamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt ermittelten nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Unter anderem werde untersucht, ob ein Mann aus dem Ort mit dem Verschwinden der Katzen in Verbindung stehe - er stehe im Verdacht, Lebendfallen aufgestellt zu haben, um Tiere zu fangen.