Potsdam (dpa/bb) - Mehr als ein halbes Jahr nach der Attacke gegen einen Mann in einer Potsdamer Straßenbahn hat sich ein Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Nach dem 20-Jährigen war gefahndet worden, teilte die Polizeidirektion West am Dienstag mit. Mehrere Hinweise waren zu der Tat eingegangen. Mitte Juni war ein Mann, der in der Straßenbahn mit einer Katzenbox unterwegs war, vermutlich so gestoßen worden, dass er auf die Box stürzte und am Kopf verletzt wurde. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.