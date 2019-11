Berlin (dpa) - Im Asylverfahren eines illegal nach Deutschland eingereisten Mitglieds des libanesischen Miri-Clans steht laut Bundesinnenministerium eine Entscheidung bevor.

Der Bescheid sollte im Laufe des Tages zugestellt werden, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Die Entscheidung treffe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in eigener Zuständigkeit. Dabei würden alle erforderlichen Umstände gewürdigt. Das Ministerium kündigte für den frühen Nachmittag eine Stellungnahme von Ressortchef Horst Seehofer (CSU) zu dem Fall an.

Der wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilte Straftäter war im Juli in den Libanon abgeschoben worden - nachdem er bereits viele Jahre lang ausreisepflichtig war. Ende Oktober tauchte er wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen. Ein Amtsgericht ordnete Abschiebehaft bis zum 2. Dezember an. Die Rückkehr des Mannes sorgte bundesweit für Aufsehen.