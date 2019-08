Ex tyrannisiert: 44-Jährigen erwartet Urteil

Aschaffenburg (dpa/lby) - Das Aus in der Beziehung hat einen 44-Jährigen zum Tyrann für seine Ex werden lassen - heute erwartet den Mann am Landgericht Aschaffenburg sein Urteil. Er hatte zugegeben, unter anderem Nacktbilder seiner früheren Partnerin öffentlich gemacht zu haben. Darüber hinaus ist er aber noch wegen rund eines Dutzends weiterer Delikte angeklagt.