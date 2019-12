Arnstadt (dpa/th) - Ein betrunkener E-Bike-Fahrer hat versucht vor der Polizei zu entkommen und ist gescheitert. Der 34-Jährige sollte in der Nacht zum Sonntag in Arnstadt kontrolliert werden, ergriff aber die Flucht, wie die Polizei mitteilte. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den Mann stellen und einen Alkoholtest vornehmen. Ergebnis: 2,44 Promille in der Atemluft. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten fanden bei dem 34-Jährigen einen Elektroschocker. Laut Polizei erwarten den Mann nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.