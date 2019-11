Ansbach (dpa/lby) - Nach einer Messerattacke auf einen 15-Jährigen in Ansbach muss ein 20 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter am Montag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, wie ein Polizeisprecher in Nürnberg sagte.

Der Teenager war am Samstagabend in Ansbach auf zwei junge Männer getroffen und mit diesen aus zunächst ungeklärter Ursache in Streit geraten. Dabei wurde er mit einem Messer verletzt. Die Hintergründe waren auch am Montag dem Polizeisprecher zufolge noch völlig unklar. Der 15-Jährige habe sich noch nicht zu den Vorfällen geäußert und müsse sich erst noch erholen. Bekannt sei nur, dass sich Täter und Opfer gekannt hatten.