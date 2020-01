Amberg (dpa/lby) - Bei einem Streit mit ihrer älteren Schwester ist eine stark betrunkene 24-jährige Ambergerin ausgerastet. Am Sonntag hatte sie zunächst ihre 27-jährige Schwester gewürgt und ihr eine blutige Nase geschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen eine Polizistin, die die Szene in ihrer Freizeit zufällig beobachtete, wehrte sich die 24-Jährige mit Fußtritten. Erst eine Streife legte der Frau Handschellen an, die sich nun mit Bissen wehrte und die Beamten beleidigte.

Die Frau hatte bei dem Streit in den frühen Morgenstunden 2 Promille Alkohol im Blut. Die Eltern der beiden zerstrittenen Schwestern holten ihre Töchter ab. Die 24-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrfacher Körperverletzung sowie Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte.