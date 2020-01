Alzey (dpa/lrs) - Ein bislang unbekannter Mann hat im Bahnhof von Alzey eine Schreckschusswaffe gezogen und in den Boden geschossen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach hatten sich vier Menschen im Bahnhof am Montagabend gestritten. Einer der Beteiligten zog dabei die Waffe und schoss zweimal. Danach entfernte sich der Mann. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern der Polizei zufolge noch an. Zuvor hatte die "Allgemeine Zeitung" über den Vorfall berichtet.