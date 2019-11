Altenkirchen (dpa/mv) - Ein 39-jähriger Mann von der Insel Rügen soll in Altenkirchen (Landkreis Vorpommern-Rügen) Geschäfte und Autos demoliert und einen Schaden von mindestens 20.000 Euro angerichtet haben. Betroffen in dem Ort bei Sassnitz seien eine Bankfiliale, die Schulturnhalle, Autos an der Feuerwehr sowie mehrere Geschäfte, an denen Fenster und Türen zerstört sowie technische Geräte beschädigt worden seien, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Stralsund. Spuren führten zu dem 39-Jährigen, der erst am Donnerstag bei einer Autofahrt unter Drogen ertappt worden war, wie die Sprecherin sagte. Der Mann wurde mit zur Polizei genommen und dann in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen liefen noch.