Altengottern (dpa/th) - Unbekannte haben am Dienstag in Altengottern (Unstrut-Hainich-Kreis) einen Truthahn erschossen. Die Täter überstiegen den Zaun zu einem Grundstück und schossen auf das Tier, das schließlich verblutete, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Besitzerin fand das Tier am Dienstagnachmittag. Womit der Truthahn erschossen wurde, war zunächst noch unklar. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat aus der Bevölkerung.