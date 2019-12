Fahrgast greift bei Weihnachtsfahrt Taxifahrer an

Altenburg (dpa/th) - Ein Taxifahrer ist in Altenburg von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Der 44 Jahre alte Fahrer hatte den Mann und zwei Frauen am Morgen des zweiten Weihnachtstags in Kotteritz aufgenommen, wie die Polizei berichtete. Als der Fahrgast plötzlich den Fahrer anschrie, stoppte dieser und bat das Trio, sein Taxi zu verlassen.

Daraufhin habe der Mann auf den Fahrer eingeschlagen und diesen getreten. Die beiden Frauen beleidigten den Fahrer. Das Trio soll betrunken gewesen sein. Gegen die drei ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.