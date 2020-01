Allershausen (dpa/lby) - Mit einem selbst montierten Blaulicht hat sich ein 19-Jähriger freie Fahrt auf einer vollen Autobahn verschaffen wollen. Der Mann habe am Montag das Blaulicht auf seinem Autodach angeschaltet und sei auf der A 9 bei Allershausen (Landkreis Freising) auf der linken Spur am dichten Verkehr vorbeigebraust, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dumm nur, dass der Fahrer dabei auch an einer zivilen Streife der Verkehrspolizei vorbeifuhr. Diese stoppte den 19-Jährigen. Er wurde wegen Amtsanmaßung angezeigt, das Blaulicht musste er abmontieren und im Kofferraum verstauen.