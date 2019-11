Ahrensburg (dpa/lno) - Ein 55 Jahre alter Mann ist am Freitag bei einem Polizeieinsatz in Ahrensburg im Kreis Stormarn gestorben. Der 55-Jährige habe sich nach einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei heftig gegen seine Festnahme gewehrt, so dass die Beamten ihn fixiert hätten, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck, Christian Braunwarth. Dabei habe der Mann einen Kreislaufstillstand erlitten. Ein Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können, sagte Braunwarth. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Bei der Aktion setzten die Beamten auch ihre Dienstwaffen ein. Am Anhalteort des Transporters seien bislang zwei Patronenhülsen gefunden worden, sagte Braunwarth. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Reifen durch einen Schuss beschädigt. Das Fenster der Beifahrertür ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ebenfalls defekt. Ob das auch auf einen Schuss zurückzuführen sei, sei noch unklar, sagte Braunwarth. Zu möglichen Schussverletzungen des Gestorbenen gebe es bislang keine Erkenntnisse. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

An dem Einsatz waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft sechs Beamte der Polizeidirektion Ratzeburg beteiligt. Bei dem Opfer handelt es sich den Angaben zufolge um einen 55 Jahre alten Deutschen aus Ahrensburg. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann nicht auf die Haltezeichen der Polizei reagiert, als die seinen Transporter kontrollieren wollte.