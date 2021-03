Von Peter Burghardt

Das Gefängnis von Villa Devoto liegt im Westen von Buenos Aires, man fährt vom Zentrum aus eine ganze Weile durch die Häuserschluchten. Der argentinische Taxifahrer wunderte sich seinerzeit, wieso der deutsche Reporter unbedingt dieses graue Gebäude hinter Mauern und Stacheldraht sehen wollte, doch in diesem Knast war Ende März 1998 gerade der meistgesuchte Verbrecher Deutschlands gelandet: Thomas Drach, der Entführer von Jan Philipp Reemtsma, dem Hamburger Sozialforscher, Publizisten, Mäzen und Millionenerben.

Kurz zuvor hatten Zielfahnder den flüchtigen Berufskriminellen nach abgehörten Telefonaten in Argentiniens Hauptstadt aufgespürt, er wollte dort mit einer Freundin ein Konzert der Rolling Stones besuchen. Die beiden kamen in Drachs bar bezahltem Mercedes Cabrio mit der Fähre aus Punta del Este an Uruguays Küste, wo er zwischen den Schönen und Reichen das Lösegeld seines Opfers verprasste. Er gab sich dort als wohlhabender Engländer aus, nannte sich Anthony Lawlor und residierte in einer pinkfarbenen Villa. In Buenos Aires überrumpelte dann eine Spezialeinheit Drach alias Lawlor in der Suite 801 des Hotels Caesar Park mit Blick auf den Río de la Plata. "Wir haben gewartet, bis er schlief", berichtete der Polizist Eduardo Héctor Musto. "Ich habe ihm die Waffe sehr nahe hingehalten."

Detailansicht öffnen Im Keller dieses Hauses im niedersächsischen Garlstet hielten die Entführer Reemtsma 33 Tage lang gefangen. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

25 Jahre ist es an diesem Donnerstag nun her, dass Jan Philipp Reemtsma von Drach und seinen Helfern vor seinem Haus im Hamburger Elbvorort Blankenese niedergeschlagen, gefesselt und verschleppt wurde. Es war der 25. März 1996, ein Montag. 33 Tage dauerte das Martyrium, Reemtsma war in einem zehn Quadratmeter großen Verlies unweit von Bremen angekettet, er hat die Todesangst in seinem Buch "Im Keller" beschrieben.

"Schaut her, sie sind glücklich", ausgerechnet, stand am 26. März 1996, also einen Tag nach der Entführung, auf der Titelseite der Bild-Zeitung, dazu ein Polaroid-Foto von Bundeskanzler Gerhard Schröder und seiner damaligen Freundin und späteren vierten Ehefrau Doris Köpf. Reemtsma im Trainingsanzug hielt das Blatt in eine Kamera, eine Kalaschnikow auf sich gerichtet. Es war ein Lebensbeweis der Kidnapper für die Familie, publik wurde die Aufnahme erst nach seiner Freilassung. Eingeweihte Journalisten hielten sich an die Nachrichtensperre der Behörden, jeder öffentliche Hinweis hätte Reemtsmas Leben noch mehr gefährdet. Die "Tagesschau" machte an dem Tag mit EU-Beratungen über einen Exportstopp von britischem Rindfleisch auf. Es waren noch nicht die Zeiten der jederzeit geschwätzigen sozialen Netzwerke. Heutzutage wäre es schwieriger bis unmöglich, einen so prominenten Fall so erfolgreich geheim zu halten.

30 Millionen Mark Lösegeld

Nach zwei gescheiterten Übergaben wurden schließlich bei Krefeld die geforderten 30 Millionen Mark deponiert, aufgeteilt in 15 Millionen Mark und 12,5 Millionen Schweizer Franken. In einem Waldstück von Seevetal südlich von Hamburg setzte Drachs Bande Reemtsma am 26. April 1996 aus. Er klingelte in einem Dorf am erstbesten Haus, in dem Licht brannte, und rief seine Frau an: "Ich bin's. Ich bin frei."

Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, sind die Tat und die Folgen wieder aktuell wie lange nicht. Das liegt auch am Täter.

Zwei Jahre nach der Entführung, am 28. März 1998, war Thomas Drach also von der Polizei in Buenos Aires entdeckt und zunächst ins Gefängnis von Villa Devoto gebracht worden. Später wurde er in eine andere Haftanstalt der Metropole verlegt, vertreten von einem inzwischen verstorbenen Anwalt, der auch argentinische Foltergeneräle und den Nazi Erich Priebke verteidigt hatte.

Detailansicht öffnen Thomas Drach im Juli 2000 auf dem Vorfeld des Flughafens in Hamburg. 14 Jahre nach der Entführung wurde er nach Deutschland überstellt. (Foto: Carsten Rehder/dpa)

Dann holten Bundeskriminalbeamte den U-Häftling Drach im Juli 2000 ab, gemeinsam flogen sie nach Hamburg, das Landgericht verurteilte ihn 2001 zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft. Nach einer Verlängerung seiner Strafe unter anderem wegen eines geplanten Überfalls auf seinen Bruder wurde er im Oktober 2013 entlassen und lebte zwischenzeitlich in der Finca eines vormaligen Mitgefangenen auf Ibiza.

Seit ein paar Wochen sitzt Drach, mittlerweile 60, erneut in Untersuchungshaft, diesmal in den Niederlanden. Dort wurde er im Februar festgenommen, er soll in der Nähe von Köln und Frankfurt 2018 und 2019 Geldtransporte überfallen und dabei zwei Wachmänner mit Schüssen schwer verletzt haben. Der Auslieferungsantrag läuft, die Kölner Justiz wartet darauf, dass er aus Amsterdam überstellt wird. Ein neuer Prozess steht bevor. Drachs Komplizen wurden zwischenzeitlich ebenfalls verhaftet, einer von ihnen stürzte in Portugal von einer Klippe.

Und das Geld? 459 000 Dollar stellten Detektive und BKA zuletzt 2016 in einem uruguayischen Schließfach sicher, der Rest soll ausgegeben worden oder verschwunden sein. Die Flucht, der Lebensstil, die Bezahlung seiner Kumpane und auch die Geldwäsche - all das war teuer. Man geht davon aus, dass Drach pleite ist, sonst hätte er wahrscheinlich keine Geldtransporter gestürmt und Wachleute angeschossen.

Detailansicht öffnen Jan Philipp Reemtsma (links) mit seinem Anwalt während des Prozesses im Jahr 2001. Er forderte damals vergeblich Sicherungsverwahrung für Thomas Drach. (Foto: dpa)

Jan Philipp Reemtsma hatte als Nebenkläger im Hamburger Verfahren vor 20 Jahren vergeblich Sicherungsverwahrung für Thomas Drach gefordert. Es sei klar gewesen, "dass das, was er tat, immer gefährlicher für andere Menschen wurde", sagte Reemtsma kürzlich in einem Interview. "Aber es ist keine große Befriedigung, in einer solchen Sache recht behalten zu haben."