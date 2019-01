21. Januar 2019, 21:33 Uhr Vor Krim-Küste Mindestens 11 Menschen sterben nach Explosion auf Frachtern

Vor der Küste der Krim ist auf zwei Frachtschiffen ein Feuer ausgebrochen.

Von den 31 Besatzungsmitgliedern kommen mindestens elf Menschen ums Leben, bis zu acht weitere werden noch vermisst.

Der Brand brach aus, als eines der Schiffe Treibstoff auf das andere leitete.

Beim Brand zweier Frachtschiffe vor der Südküste der Halbinsel Krim sind nach russischen Behördenangaben vermutlich Seeleute umgekommen. Das Feuer sei vermutlich durch eine Explosion ausgelöst worden, teilte die Schifffahrtsverwaltung mit. Beide Schiffe fahren den Angaben nach unter der Flagge von Tansania, eins von ihnen ist ein Gastanker.

Elf Leichen wurden nach Angaben der russischen Schifffahrtsbehörde geborgen. Drei weitere Besatzungsmitglieder seien über Bord gegangen und höchstwahrscheinlich ertrunken. Zwölf Seeleute seien gerettet worden. Fünf weitere würden noch vermisst, sagte ein Behördensprecher. Die Suche nach ihnen dauere an. Die Stadt Kertsch bereite sich auf eine Aufnahme der Opfer vor. Zusammen hätten sich 31 Matrosen aus Indien und der Türkei auf den Schiffen befunden. Sie erlitten teils Brandverletzungen, teils Unterkühlungen. Die übrige Schifffahrt sei nicht gefährdet, hieß es.

Der Unfall habe sich vor der Südküste der Halbinsel Krim ereignet - an der Einfahrt in die Straße von Kertsch. Russland hat die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert. Deshalb ist die Lage in diesem Teil des Schwarzen Meeres gespannt. Russische Grenzschützer hatten dort im November drei ukrainische Marineschiffe beschossen und die Besatzung wegen angeblicher Grenzverletzung verhaftet.

Vor der Meerenge von Kertsch müssen Schiffe oft wochenlang auf die Durchfahrt ins Asowsche Meer warten. Die Ukraine beklagt, dass Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen wollten, von den russischen Behörden schikaniert würden.