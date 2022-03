Von Meredith Haaf

Während volljährige Männer unter 60 die Ukraine derzeit nicht verlassen dürfen und das Land verteidigen sollen, während zunehmend männliche Freiwillige aus anderen europäischen Staaten die Ukraine militärisch unterstützen, verlassen Millionen Frauen das Kriegsgebiet. An ukrainischen Bahnhöfen und an der Grenze spielen sich dramatische Abschiedsszenen zwischen Frauen und Männern, Vätern und ihren Familien ab. Was passiert mit Gleichberechtigung und Geschlechterrollen, wenn Krieg ist? Die Historikerin Claudia Kraft arbeitet an der Universität Wien zu vergleichender europäischer Zeitgeschichte und zu Geschlechterverhältnissen in Mittel-und Osteuropa.

SZ: Frau Kraft, fördert Putins Krieg in der Ukraine alte Geschlechterrollen - kampfbereite Männer, wehrlose Frauen?

Claudia Kraft: Flucht und Verteidigung sind eine logische Reaktion auf einen diesem Land aufgezwungenen brutalen Angriffskrieg. Es stimmt zwar, dass viele Männer im Land bleiben wollen und auch müssen. Aber ich würde das nicht so bewerten, dass damit alte Geschlechterrollen festgeklopft werden. Das würde auch gar nicht zu den Verhältnissen in der ukrainischen Gesellschaft passen.

Wolodimir Selenskij, der mit rauer Stimme in Militärkluft seine Reden hält, die Streitkräfte in voller Montur - wird in den Bildern der ukrainischen Führung nicht auch Männlichkeit in Szene gesetzt?

Im Krieg spielt die Darstellung von Männlichkeit immer eine Rolle. Aus einer historischen Perspektive ist es jetzt gerade interessant, wie sich die Bilder von Maskulinität unterscheiden.

Wie meinen Sie das?

Selenskij tritt ja nicht martialisch auf, sondern als guter Freund von der Straße, der mit seinem Volk spricht. Im Gegensatz zu einem vom Volk abgehobenen Putin, der eine ganz andere Maskulinität darstellt. Interessanterweise aber auch keine militärische, sondern eher so eine Anzugs-Männlichkeit.

Detailansicht öffnen Wladimir Putin wartet am Freitag im Kreml auf den Belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. (Foto: Mikhail Klimentyev/AP)

Auch von Kiews Bürgermeister, dem Boxer Vitali Klitschko gibt es eindrückliche Aufnahmen: Wie er in der U-Bahn in Kiew Frauen in den Arm nimmt, ein paar Tage später sieht man ihn im Feld mit dem Maschinengewehr. Was wird da kommuniziert?

Klitschko stellt sehr geschickt eine vielfältige, moderne Männlichkeit dar. Man sieht, dass er in der Lage ist, verschiedene Rollen einzunehmen, auch als Tröster und Beschützer. Die Posen der Verteidigung sind dann in ihrer Wirkung umso effektiver. Es wird gezeigt: Die Männer in der Ukraine, und das sieht man bei Selenskij besonders deutlich, haben eben nicht darauf gewartet, militärische, hypermaskuline Rollen zu spielen. Aber sie kommen durch den Überfall nun da rein. Das zu sehen, ist auch für ein globales Publikum wichtig.

Detailansicht öffnen Wolodimir Selenskij spricht am Freitag per Videobotschaft zur Nation. (Foto: -/dpa)

Das heißt, die Weltöffentlichkeit ist für eine autoritäre Männlichkeit, wie Putin sie verkörpert, eher nicht mehr so empfänglich - wohl aber für ein modernes Heroentum?

Ja. Dieser Konflikt spielt sich ab zwischen einem autoritär beziehungsweise inzwischen diktatorisch regierten Russland und einer Ukraine, die sich seit über einem Jahrzehnt - man könnte sogar sagen seit 1991 - auf dem Weg befindet zu einer modernen, pluralistischen Gesellschaft. Wenn man einen Krieg über politische Werte führt, wäre es schwer vermittelbar, wenn man da jetzt nur heroisch überhöhte, harte Männer sehen würde.

Welche Rolle spielen die Frauen?

Wir sehen Frauen, die sich auf den Weg machen, die Verantwortung für ihre Kinder, ihre Alten übernehmen. Es ist ja unglaublich mutig und selbstständig, sich auf die Flucht zu begeben, deswegen ist das nur auf den ersten Blick ein "traditionelles Frauenbild". Man sieht Akteurinnen, die etwas riskieren, die sich um ihre Nächsten kümmern und sorgen.

Detailansicht öffnen Akteurinnen, die etwas riskieren: Eine Frau und zwei Kinder kurz nach der Überquerung der ukrainisch-slowakischen Grenze. (Foto: PETER LAZAR/AFP)

Wie steht es denn um die Frauen in der Ukraine?

Sie sind oft sehr emanzipiert und haben in diesem Krieg viel zu verlieren. Das hängt noch zusammen mit der Berufstätigkeit der Frauen in der Sowjetunion, aber auch damit, wie Frauen in der Transformationszeit funktionieren mussten. Der Sozialstaat brach weg, sie mussten sehen, wie sie über die Runden kommen, es gab keine Möglichkeit, sich auf ein Hausfrauendasein zurückzuziehen.

Wie wichtig ist Gleichberechtigung in der Ukraine heute?

Die westliche Frauenbewegung hatte dort in den neunziger Jahren erstmal einen schweren Stand, weil schon die Idee so einer Bewegung durch den sowjetischen Staatsfeminismus verdorben war. Seit 1995 ist das Land im Europarat und hat seit Anfang des 21. Jahrhunderts mehrere Konventionen verabschiedet, bei denen es um die Gleichstellung von Frauen im Beruf und die Eindämmung häuslicher Gewalt geht. Das gehört auch zur Demokratisierung einer Gesellschaft, dass Geschlechtergerechtigkeit legislativ hergestellt wird.

In Deutschland werden Ukrainerinnen immer mal wieder stereotyp mit den Themen Heiratsmarkt, Leihmutterschaft, Zwangsprostitution - also Ausbeutung von Weiblichkeit - in Zusammenhang gebracht.

Das ist nicht das Problem einer angeblich rückständigen Ukraine sondern das Problem Westeuropas. Es gibt eine neoliberale, problematische Haltung gegenüber Ländern des östlichen Europas, die sozusagen als Reservoir an billigen Pflegekräften gesehen werden und an Körpern, die über Leihmutterschaft für westliche Bedürfnisse verfügbar gemacht werden.

Gemeinsam mit zwei Kolleginnen von der Universität Wien haben Sie kürzlich ein Statement veröffentlicht zur "besonderen Situation der Frauen in der Ukraine". Warum ist das jetzt nötig? Man könnte ja auch auf die besondere Situation der jungen Männer hinweisen, die jetzt gezwungen werden, zur Waffe zu greifen.

Ich habe mich selbst auch gefragt: Ist das jetzt nicht der Moment, wo alle zusammenrücken und sich gegen Putin verteidigen müssen, statt über Geschlecht zu reden? Aber in einer Gesellschaft, die schon sehr weit dabei fortgeschritten ist, demokratisch und pluralistisch zu werden, wie es bei der ukrainischen der Fall ist, sind Fragen wie die der Geschlechtergleichheit, der Anerkennung von Differenz und der Rechte von LGBTQI extrem wichtig. Man muss sie auch in Krisenzeiten betonen, auch und gerade weil Russland genau das nicht will.

Detailansicht öffnen Claudia Kraft ist seit 2018 Professorin für Kultur- Wissens- und Geschlechtergeschichte am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Zuvor lehrte sie als Professorin in Siegen und Erfurt. (Foto: Barbara Mair/Barbara Mair)

Ist Krieg historisch eher eine Art Gleichmachungsmaschine oder schlägt er nicht doch eine tiefe Schneise zwischen die Geschlechter?

Wenn man Kriege im 20. Jahrhundert betrachtet, läuft das sehr unterschiedlich. Natürlich erfolgt durch die Bewaffnung und die Mobilisierung der Soldaten eine unglaubliche Verschiebung des Bildes von Männern. Und während Frauen als Akteurinnen sehr gefordert sind, werden sie auch oft zum Opfer gemacht. Dieses Opfertum wird auch als propagandistisches Stilmittel benutzt, im Sinne der Forderung: "Wir müssen unsere Frauen schützen." Die echten Verwerfungen aber entstehen eher in der Nachkriegszeit.

Inwiefern?

Die Rückkehr der militarisierten Männer ins Zivilleben, das hat man nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, ist ein schwieriger Prozess. Vor allem bei unterlegenen Heeren. Da wurde dann auf Kosten der Frauen und der Familien die männliche Vorherrschaft im Frieden wiederhergestellt.

Detailansicht öffnen Ukrainische Geflüchtete kurz nach der Ankunft in Rumänien. (Foto: STOYAN NENOV/REUTERS)

Eine geflüchtete Frau wird anders angesehen als ein geflüchteter Mann, richtig?

Ja, das erleben wir im Moment ganz extrem. Die wahnsinnig große Hilfsbereitschaft in Polen zum Beispiel hat sicherlich viel damit zu tun, dass die Leute, die da kommen, vor allem Frauen, Kinder, alte Menschen sind. Und vielleicht auch damit, dass es sich um Christen aus der Nachbarschaft handelt.

Mit Blick auf die Experten heute hat man wieder den Eindruck: Krieg gilt immer noch als Sache, für die Männer zuständig sind - Frauen kümmern sich ums Menschliche.

In der Geschichtswissenschaft geht es immer auch um die Frage: Wer hat überhaupt die Möglichkeit, über ein Ereignis zu erzählen? Wenn ein Krieg vorbei ist, werden eben Siege am liebsten erzählt und vielleicht noch Niederlagen. Aber das Alltagsleben, das ja im Ausnahmezustand weitergeht, das wird nicht erzählt. Am Ende geht es darum, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Nicht, darum, wie Menschen während des Krieges weiter Familien über die Runden gebracht oder Dorfgemeinschaften aufrechterhalten haben.

Detailansicht öffnen Bei weitem nicht alle Frauen verlassen die Ukraine. Bau von Molotow-Cocktails in der Stadt Uschhorod im Westen des Landes. (Foto: Serhii Hudak via www.imago-images.de/imago images/Ukrinform)

Nun wird ein exorbitantes Sondervermögen für die Bundeswehr geschaffen. Ist eine Remilitarisierung eine Gefahr für die Gleichberechtigung hierzulande?

Glaube ich nicht. Hier findet in diesen schrecklichen Zeiten eigentlich ein positiver Prozess statt. Deutschland ist ja gut darin gewesen, immer weit weg zu schauen und sich selbst genug zu sein. Nun fragt sich die Bundesregierung, aber auch die Gesellschaft: Was passiert eigentlich um uns herum? Und können wir uns selbstgefällig hinstellen und sagen, wir definieren uns eben nicht militaristisch, wir sind darüber hinweg, dass es so etwas gibt wie Krieg und Frieden?

Aber verändert so ein Prozess nicht die DNA einer Gesellschaft?

Kann sein. Ich würde nur als Historikerin sagen, dass die DNA einer Gesellschaft durch ganz viel verändert wird. Legislative Akte wie das Ehegattensplitting beeinträchtigen die Geschlechtergleichheit viel nachhaltiger als die Frage: Müssen wir uns vielleicht noch mal überlegen, wie wir uns in der Welt positionieren?