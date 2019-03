Was eine entspannte Kreuzfahrt entlang der norwegischen Küste werden sollte, ist für Hunderte Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Viking Sky" am Wochenende zu einem Alptraum auf See geworden. Weil alle Motoren ausfallen, bleibt das unter norwegischer Flagge fahrende Kreuzfahrtschiff am Samstag während eines Sturms in dem gefährlichen westnorwegischen Küstenabschnitt Hustadvika liegen - mit 915 Passagieren und 458 Besatzungsmitgliedern an Bord. Unkontrolliert wird das Schiff von meterhohen Wellen hin- und hergeworfen, bekommt Schlagseite.